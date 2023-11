La definizione e la soluzione di: Primi frutti del fico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIORONI

Significato/Curiosita : Primi frutti del fico

per cogliere i frutti coronati di spine che crescevano, corallo, sulla pietra …» (elio vittorini, conversazione in sicilia) il fico d'india o ficodindia... Giuseppe Fioroni, detto Beppe (Viterbo, 14 ottobre 1958), è un politico italiano, ex esponente del Partito Democratico. È stato sindaco di Viterbo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

