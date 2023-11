La definizione e la soluzione di: Prime... in pendenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PE

Significato/Curiosita : Prime... in pendenza

Cieche e sei piani di loggette. la pendenza è dovuta a un cedimento del terreno sottostante verificatosi già nelle prime fasi della costruzione. l'inclinazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Prime... in pendenza : prime; pendenza; Le prime di ventotto; Le prime in elvetico; Le prime nella scelta; Il frate che scrisse le prime biografie di san Francesco e di santa Chiara; Le prime di Ryanair; Le prime dell elenco; La pendenza di una collina; Una strada dalla pendenza pronunciata; Un tratto di fiume a forte pendenza ; In forte pendenza ; Due volte in pendenza ; Sono spesso in pendenza ;

