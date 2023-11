La definizione e la soluzione di: Piccolo segno a forma di ics. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CROCETTA

Significato/Curiosita : Piccolo segno a forma di ics

(mi); ics v. muzio di bergamo; ics a. lanfranchi di sorisole (bg); ics colleoni di urgnano (bg); ics don milani di rovato (bs); ics darfo 2 di darfo b... Rosario Crocetta (Gela, 8 febbraio 1951) è un ex politico italiano, presidente della Regione Siciliana dal 2012 al 2017. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

