La definizione e la soluzione di: Piccoli tubi per nascondere fili.

Soluzione 8 lettere : CANALINE

Significato/Curiosita : Piccoli tubi per nascondere fili

Vicinanze per poi iniettare loro il veleno. le specie che usano questa tattica di caccia sono molto sensibili alla più piccola vibrazione che scuote i fili della... Canalini – abitanti di Canal San Bovo Canalini – abitanti di Canale d'Agordo

