La definizione e la soluzione di: Permalose... come giumente facili ad imbizzarrirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OMBROSE

Significato/Curiosita : Permalose... come giumente facili ad imbizzarrirsi

giumenta facile ad imbizzarrirsi" />Il barone rampante è un romanzo di Italo Calvino scritto nel 1957, secondo capitolo della trilogia araldica I nostri antenati, formata inoltre da Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Permalose... come giumente facili ad imbizzarrirsi : permalose; come; giumente; facili; imbizzarrirsi; Memorabile come un avventurosa impresa; I network come Facebook; Clamorosa come certe vittorie; Reticente come i malavitosi; Classe di vermi parassiti come la filaria; Il cantautore italiano che ha in repertorio come una favola; facili a scattare; Soggetta a facili cambiamenti; Così sono dette certe parlantine facili ; facili al perdono; facili alla collera; facili a commuoversi;

Cerca altre Definizioni