La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Kiev. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UCRAINA

Significato/Curiosita : Ha per capitale kiev

Euromaidan. dopo 57 anni passati come capitale della rss ucraina dell'unione sovietica, kiev nel 1991 divenne la capitale dell'ucraina indipendente. il 23... Euromaidan. dopo 57 anni passati comedella rss ucraina dell'unione sovietica,nel 1991 divenne ladell'ucraina indipendente. il 23... L'Ucraina (pronunciato Ucraìna /ukra'ina/ o Ucràina /u'kraina/; in ucraino , Ukraïna, [ukra'jina]) è uno Stato dell'Europa orientale con una superficie di 603628 km² (576628 km² se si esclude il territorio della Crimea, occupato e annesso dalla Russia) in cui risiedono 42 322 028 abitanti al 2018 e la cui capitale è Kiev. Ha uno sbocco sul Mar Nero e sul Mar d'Azov a sud e confina con la Russia a est, con la Bielorussia a nord, con Polonia, Slovacchia e Ungheria a ovest e con Romania e Moldavia a sudovest. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha per capitale Kiev : capitale; kiev; capitale del Kenya; Fu capitale della DDR; Un figlio della capitale ; Ha per capitale Boise; La capitale svizzera del Vallese; La capitale dei Rutuli; Gli abitanti di kiev e Odessa; In fondo a kiev ; kiev ne è la capitale; Si parla a kiev ; Il fiume che bagna kiev ; Gli Slavi di kiev ;

Cerca altre Definizioni