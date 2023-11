La definizione e la soluzione di: Oggetti dati a garanzia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PEGNI

Significato/Curiosita : Oggetti dati a garanzia

Attività di valutazione e stima degli immobili posti a garanzia di esposizioni creditizie, ovvero oggetto di procedure giudiziali, di compravendita, ecc. in... Un banco dei pegni è un'attività che offre prestiti assicurati ai clienti in cambio di beni personali noti come pegni. I banchi dei pegni in genere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

