La definizione e la soluzione di: Non consentita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ILLECITA

Significato/Curiosita : Non consentita

Terrazzamenti); è consentita solo la forma di allevamento a spalliera semplice (guyot o cordone speronato) è vietata ogni pratica di forzatura, ma consentita l'irrigazione... Illecito (o illegale), nel diritto, indica un comportamento umano contrario all'ordinamento giuridico, in quanto costituisce violazione di un dovere ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non consentita : consentita; consentita , legale; consentita dai Codici; In alcuni paesi è consentita ai single;

Cerca altre Definizioni