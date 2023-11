La definizione e la soluzione di: Nel 325 condannò l eresia dell arianesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CONCILIO DI NICEA

Significato/Curiosita : Nel 325 condanno l eresia dell arianesimo

Dell'enciclopedia italiana, 2010. (it, de, fr) arianesimo, su hls-dhs-dss.ch, dizionario storico della svizzera. (en) arianesimo, in catholic encyclopedia, robert... Il concilio di Nicea, tenutosi nel 325, è stato il primo concilio ecumenico cristiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

