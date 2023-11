La definizione e la soluzione di: Monti sul confine europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Monti sul confine europeo

Il confine della cresta del caucaso come il migliore possibile, citando il supporto di vari geografi moderni. il confine tra i due continenti sul caucaso... I monti Uràli (in russo: ´ ´, Urál'skie góry, AFI: ['ralskj 'gor]; o anche solo ´, Urál), noti semplicemente anche come Urali, ...