La definizione e la soluzione di: La Marina della performance The artist is present del MoMA di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABRAMOVIC

Significato/Curiosita : La marina della performance the artist is present del moma di new york

Video della performance. la performance della abramovic al moma di new york the artist is present del 2010, la preparazione della quale è l'oggetto del film... Marina Abramovic (AFI: [marina abramoit]; in serbo ; Belgrado, 30 novembre 1946) è un'artista serba naturalizzata statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La Marina della performance The artist is present del MoMA di New York : marina; performance; artist; present; moma; york; Cantieri della marina ; Detto dei moti dell acqua marina ; Cantiere della marina ; La marina dei cargo; Residuo secco lasciato dall acqua marina ; Erano mezzi della nostra marina ; Si stabilisce con una grande performance sportiva; Una mini performance di jogging; Un software che migliora la performance del cantante; Accomunano maghi e make up artist ; Lo sono l Ermitage e il moma ; Lo sono il Mart e il moma ; Un attrazione di New York: moma , Museum of __ Art; A New York c è il moma , Museum of __ Art; Lo Stato a sud di New york ; È verde a Londra e a New york ; Grande cioè New york ; Il centro di New york ; Fu assassinato nel 1980 a New york ; Gioco a New york ing;

Cerca altre Definizioni