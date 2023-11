La definizione e la soluzione di: In maniera da dare grande rilievo al movimento e all azione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PLASTICAMENTE

Significato/Curiosita : In maniera da dare grande rilievo al movimento e all azione

Il movimento 5 stelle (m5s), reso graficamente anche come movimento 5 stelle e noto semplicemente come 5 stelle, è un partito politico italiano fondato... La duttilità è una proprietà tecnologica della materia che indica la capacità di un corpo o di un materiale di deformarsi plasticamente sotto carico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

