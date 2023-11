La definizione e la soluzione di: Lincoln, celebre artista e impresario, fondatore del New York City Ballet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KIRSTEIN

Significato/Curiosita : Lincoln celebre artista e impresario fondatore del new york city ballet

Emanuele conegliano), che stabilitosi a new york dal 1805 alla sua morte nel 1838, fu impresario teatrale e primo professore di italiano al columbia... Lincoln Kirstein (Rochester, 4 maggio 1907 – Manhattan, 5 gennaio 1996) è stato uno scrittore, produttore teatrale e filantropo statunitense; esperto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

