La definizione e la soluzione di: Fornisce una resina usata per vernici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARAR

Significato/Curiosita : Fornisce una resina usata per vernici

Inventarono una soluzione di vernice acrilica con il marchio "magna paint". queste erano vernici a base di acquaragia minerale. le vernici acriliche a...

