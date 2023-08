Fiume che riceve l Ussuri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che riceve l Ussuri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : AMUR

Significato/Curiosita : Fiume che riceve l ussuri

Dalla sinistra, il sungari e l'ussuri dalla destra. in questa sezione del corso il fiume manifesta le caratteristiche di fiume di pianura: il letto è molto... Significati, vedi amur (disambigua). coordinate: 53°06'n 140°44'e / 53.1°n 140.733333°e53.1; 140.733333 l'amur (in russo: , amúr; in cinese: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Fiume che riceve l Ussuri : fiume; riceve; ussuri; Relative a un grande fiume dell Europa orientale; Città universitaria portoghese col fiume Mondego; Il fiume di 3900 km che sfocia nel Rio de la Plata; Il terzo fiume per lunghezza della Sardegna; Grosso torrente primo tributario del fiume Brenta; fiume che forma la spettacolare cascata della Frua; riceve l Allier; Non lo gradisce chi lo riceve ; La soffiata che si riceve ; Soddisfa chi la riceve ; È doveroso per chi riceve ; Prendere riceve re; Un termine della linguistica saussuri ana; Termine saussuri ano; Il Lee regista taiwanese del film Lussuri a - Seduzione e tradimento; Riceve l ussuri ; Riceve I ussuri ;

