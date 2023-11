La definizione e la soluzione di: Il documento del 1689 considerato uno dei cardini del sistema costituzionale inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : BILL OF RIGHTS

Significato/Curiosita : Il documento del 1689 considerato uno dei cardini del sistema costituzionale inglese

Principale: sistema westminster. il bill of rights è un documento approvato dal parlamento inglese nel 1689, considerato uno dei cardini del sistema westminster... Il Bill of Rights è un documento approvato dal parlamento inglese nel 1689, considerato uno dei cardini del sistema Westminster. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

