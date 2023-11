La definizione e la soluzione di: La custodia per la sciabola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FODERO

Significato/Curiosita : La custodia per la sciabola

Funse da archetipo per lo sviluppo delle sciabole europee a lama ricurva; tachi - sciabola giapponese; wakizashi - corta sciabola giapponese da fante... Il fodero è il contenitore atto al trasporto fisico di un'arma bianca manesca, solitamente coltello, pugnale o spada. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

La custodia per la sciabola : custodia; sciabola; custodia per rivoltella; custodia per ceneri; custodia per confetti; La custodia dello smartphone; Una custodia per reliquie; custodia in cui l arciere porta le frecce; La sciabola turca; Ex cavalleggeri ungheresi armati di sciabola ; Parte della sciabola ; Il fodero per la sciabola ; Colpi di sciabola ; Vigoroso colpo di sciabola

