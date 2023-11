La definizione e la soluzione di: Cosi è detta la carne di maiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SUINA

Significato/Curiosita : Cosi e detta la carne di maiale

Principale: sus scrofa domesticus. la carne di maiale (o carne suina) è la carne ricavata dalla macellazione del maiale. viene consumata fresca oppure sottoposta... La peste suina africana detta anche ASF, sigla dell'inglese African swine fever, è una malattia infettiva altamente contagiosa in veterinaria. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

