La definizione e la soluzione di: Cosi è chiamato il calcio a 5. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUTSAL

Significato/Curiosita : Cosi e chiamato il calcio a 5

Progetto di riferimento. il calcio a 5 è uno sport di squadra, derivato dal calcio, che ha avuto origine in uruguay, dove è tradizionalmente conosciuto... Il calcio a 5 è uno sport di squadra, derivato dal calcio, che ha avuto origine in Uruguay, dove è tradizionalmente conosciuto come fútbol de salón ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

