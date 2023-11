La definizione e la soluzione di: Controlla la velocità media su certe strade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TUTOR

Significato/Curiosita : Controlla la velocita media su certe strade

velocità media il più possibile vicina a quella prestabilita. questo tipo di gare mette alla prova soprattutto l'affidabilità della vettura, cioè la capacità... Diritto tutore – in ambito giuridico, un rappresentante legale.Informatica e tecnologia TUTOR – linguaggio di programmazione per il sistema ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

