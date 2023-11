La definizione e la soluzione di: Come certi alimenti... per chi non vuole ingrassare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIETETICI

Significato/Curiosita : Come certi alimenti... per chi non vuole ingrassare

Problemi e senza ingrassare di un grammo, inoltre è un'ottima cuoca ed è molto brava nel cantare. decide di aiutare shido nella sua causa per salvare gli spiriti... La Plasmon Dietetici Alimentari S.r.l. è un'azienda alimentare italiana fondata nel 1902 a Milano da Cesare Scotti, che produce alimenti per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

