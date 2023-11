La definizione e la soluzione di: Chi non è puntuale rischia di perderlo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TRENO

Significato/Curiosita : Chi non e puntuale rischia di perderlo

Suggerimenti del progetto di riferimento. «è un fatto ben noto che riconosciamo la nostra madre patria quando siamo sul punto di perderla» (albert camus in estate... Nel trasporto ferroviario, un treno è una serie di carrozze ferroviarie collegate che corrono lungo un binario ferroviario e trasportano persone o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

