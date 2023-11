La definizione e la soluzione di: Che tende a dimostrare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PROBATIVO

Significato/Curiosita : Che tende a dimostrare

a giustificare l'operato dei papi che chiamano in italia i franchi. il discorso nasce nell'ambito della storiografia neoguelfa ottocentesca e tende a... In diritto, per probatorio s'intende la prova giuridica della proprietà. Nel linguaggio giuridico, probativo, che costituisce una prova. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Che tende a dimostrare : tende; dimostrare; Lo tende il nemico; La perfezione cui si tende ; Agguato che si tende al nemico; Una rotaia per le tende ; Un colore che tende al nocciola; Perfezione a cui si tende ; Assunto da dimostrare ; Un idea da dimostrare ; erat demonstrandum cioè come volevasi dimostrare ; Si può dimostrare rivolgendo molte domande; Si ostenta per dimostrare la condizione sociale; Ritiene impossibile dimostrare l esistenza di Dio;

