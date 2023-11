La definizione e la soluzione di: Che ripete fedelmente un discorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Che ripete fedelmente un discorso

Vento che soffia come in un sogno triste che si ripete. solo l'amato non torna ancora! il paesaggio invernale spoglio e nebbioso rispecchia fedelmente l'animo... Le avventure testuali (in inglese interactive fiction) sono programmi per computer che simulano una realtà nella quale i giocatori usano comandi ...