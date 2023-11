La definizione e la soluzione di: Cessare di combattere il nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : DEPORRE LE ARMI

Significato/Curiosita : Cessare di combattere il nemico

Tuttavia alcuni dei suoi uomini gli disubbidirono, al che il nizzardo, per far cessare il fuoco, si alzò e venne ferito due volte: nella coscia sinistra... L'onore delle armi è un particolare tipo di riconoscimento militare, un onore cavalleresco che si conferisce in ambito militare per rendere ossequio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cessare di combattere il nemico : cessare; combattere; nemico; cessare di fare interrompere; Si dà per cessare un contratto; Far cessare ... il nudismo; Le depone chi smette di combattere ; Hanno smesso di combattere ; combattere battagliare; Caratterizza un modo di combattere ; Rimesso in grado di combattere con efficacia; Equipaggiati per combattere ; nemico del progresso; Lo tende il nemico ; Si combatte intervenendo sui radar del nemico |; Si combatte intervenendo sui radar del nemico ; Avverso nemico ; Vi si aspetta con pazienza il corpo del nemico ;

