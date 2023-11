La definizione e la soluzione di: Caccia immagini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : FOTOREPORTER

Significato/Curiosita : Caccia immagini

La caccia alle streghe è un fenomeno, molto dibattuto e romanzato, di superstizione o isteria di massa consistente nella ricerca di persone ritenute streghe... Il fotoreporter è un giornalista che racconta i fatti attraverso le immagini fotografiche. Oltre a raccontare la cronaca con le immagini è spesso ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

