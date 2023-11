La definizione e la soluzione di: Buche utilizzate per rifugio d animali selvatici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TANE

Significato/Curiosita : Buche utilizzate per rifugio d animali selvatici

Giorno. durante le ore diurne si rifugia nelle grotte, nelle buche sotto gli alberi o in tane abbandonate di altri animali e nei crepacci rocciosi. non scava... Geografia Tane – antica provincia giapponese Le Tane – altro nome di Valgiurata, curazia di San MarinoAltro Plurale di tana Tane – antica divinità ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

