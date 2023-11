La definizione e la soluzione di: Braccio di mare tra l Alaska la Siberia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : STRETTO DI BERING

Significato/Curiosita : Braccio di mare tra l alaska la siberia

braccio di mare largo poco meno di quattro chilometri, al centro del quale scorre la linea di confine tra i due paesi e i due continenti, nonché la linea... Lo stretto di Bering è uno stretto marino dell'emisfero settentrionale che si estende tra capo Dežnëv, il punto più a est del continente asiatico, e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

