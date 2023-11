La definizione e la soluzione di: L anima... che tutti cercano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GEMELLA

Significato/Curiosita : L anima... che tutti cercano

(come ricchezza, fama e onore) che gli uomini cercano con ogni mezzo di ottenere. solo il sapiente si rende conto che tutto ciò è effimero e talvolta... Gemella – figura araldica Gemella – femmina nata da parto multiplo Gemella – genere della famiglia Staphylococcaceae Legio Gemella – unità militare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

