La definizione e la soluzione di: Lo è un verso accentato sulla sesta sillaba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SETTENARIO

Significato/Curiosita : Lo e un verso accentato sulla sesta sillaba

"(verso) di undici sillabe") è il verso in cui l'ultimo accento, tonico e ritmico, cade obbligatoriamente sulla decima sillaba. è il metro principale e... Il settenario, nella metrica italiana, è un verso nel quale l'accento principale si trova sulla sesta sillaba: quindi, se l'ultima parola è piana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è un verso accentato sulla sesta sillaba : verso; accentato; sulla; sesta; sillaba; Il verso della pecora; Al gentil rempaira sempre amore: verso di Guido Guinizelli; Si punta verso le stelle; La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori; verso classico; Oggi ma verso il tardi; accentato nega; Se è accentato nega; Se è accentato , nega; accentato , nega; Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle; Rotella sulla quale scorre una cinghia; Trasferire le immagini sulla carta; Un docufilm del 2019 sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi; Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta; Dà nome a famose catacombe sulla Via Salaria; sesta settima e ottava proposizione semplice; La sesta preposizione; La sesta nota; Dopo la sesta ; Caterina, sesta moglie di Enrico Vili; La sesta che colpisce i bambini; La prima sillaba in coreano; Una sillaba di moda; Una sillaba in parola; Fusione di due o più vocali in una sillaba ; Parola accentata sull ultima sillaba ; Una sillaba di peso;

Cerca altre Definizioni