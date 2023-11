La definizione e la soluzione di: Si usavano nei telefoni pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GETTONI

Significato/Curiosita : Si usavano nei telefoni pubblici

Solo i bagni pubblici ma anche barbieri, parrucchieri, lavanderie, telefoni pubblici, sale da scrittura e incontri d'affari, uffici di cambio, agenzie... Il gettone d'oro è un premio solitamente elargito nei quiz televisivi italiani e consiste in pezzi d'oro a forma di gettone, di peso variabile, che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si usavano nei telefoni pubblici : usavano; telefoni; pubblici; Una volta si usavano finti; disk: si usavano per registrare i dati dei PC; Si usavano per medicare prima del cotone idrofilo; Li usavano gli assedianti; usavano la faretra; Gli antichi Vichinghi le usavano come armi; È incorporato in tutti i telefoni cellulari; phone: i telefoni per le app; Lo scozzese che diffuse i telefoni ; Era la società dei telefoni ; _ phone: telefoni per app; _phone, telefoni per le app; Amministra i beni pubblici ; L azienda dei trasporti pubblici di Roma; Lavorano per gli Enti pubblici ; Diverbi pubblici ; Luogo ove i Romani davano pubblici spettacoli; Offese a pubblici ufficiali o al pudore;

Cerca altre Definizioni