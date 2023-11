La definizione e la soluzione di: Una proprietà agricola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un'agricoltura estensiva. il latifondo era, nell'antichità, una grande proprietà agricola, che in genere apparteneva ad un unico proprietario (il latifondista)... Il podere (in latino praedium) è l'unità fondiaria elementare di una società rurale, che comprende tutte le strutture necessarie per l'insediamento e ...