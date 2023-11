La definizione e la soluzione di: Li traccia l aratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SOLCHI

Significato/Curiosita : Li traccia l aratro

Un aratro il confine di roma. letterale è l'aderenza al testo plutarchiano. nelle vite parallele si legge infatti che mentre romolo tirava l'aratro altri... I solchi cardiaci sono delle incisure che troviamo sulla superficie esterna del cuore, che è percorsa appunto da due incisure che si incrociano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Li traccia l aratro : traccia; aratro; Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta; traccia indicatrice; File che tengono traccia della navigazione nel web; Una traccia sul terreno; La traccia il precursore; Segno traccia ; La parte dell aratro che fende la terra; Le rivolta l aratro ; Un tipo di aratro che effettua più solchi nel terreno; Come il terreno dopo l aratro ; La lama dell aratro ; Si tracciano con l aratro per la semina;

Cerca altre Definizioni