La definizione e la soluzione di: Telefono con tre lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEL

Significato/Curiosita : Telefono con tre lettere

Antonio meucci § la paternità del telefono, alexander graham bell § invenzione del telefono e storia della telefonia in italia. i primi tentativi di realizzare... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Telefono con tre lettere : telefono; lettere; I magri la perdono solamente al telefono ; Legò il proprio nome al telefono ; Collega PC e telefono ; Fa squillare il telefono ; Il Gianni autore delle Favole al telefono ; Compaiono sul telefono come promemoria; Due lettere di Tiberio; Irregolare in tre lettere ; Raccolta di modelli di lettere amorose; In testa o in calce alle lettere ; In calce a molte lettere ; Tipo di lettere proprie della comunicazione tra autorità dello Stato;

Cerca altre Definizioni