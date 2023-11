La definizione e la soluzione di: Strumento per vedere gli oggetti lontani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BINOCOLO

Significato/Curiosita : Strumento per vedere gli oggetti lontani

Il cannocchiale o canocchiale è uno strumento ottico a rifrazione per l'osservazione di oggetti lontani. nella sua forma più semplice è costituito da... Il binocolo è uno strumento ottico per l'osservazione ingrandita, come la semplice lente di ingrandimento, il cannocchiale, il microscopio e il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Strumento per vedere gli oggetti lontani : strumento; vedere; oggetti; lontani; Grosso strumento a fiato; Particolare tipo di strumento musicale a tastiera; Uno strumento di prova del radiotecnico; Suona uno strumento a fiato traverso; Uno strumento di prova usato dal radiotecnico; Tipico strumento irlandese; Ci si va per vedere il Cenacolo; Rivolgere gli occhi per vedere ; Il suo distacco impedisce di vedere ; L apparecchio per vedere i programmi televisivi digitali; Il sistema per vedere un film online |; Il sistema per vedere un film online; oggetti abbinati; Sono doppie negli oggetti ; Crea oggetti preziosi; Permette di inoltrare oggetti con aria compressa; L attività di chi crea oggetti non in serie; oggetti qualsiasi; Antichi e molto lontani ; Evitare tenersi lontani ; lontani ; Strumenti ottici per avvicinare soggetti lontani ; I parenti lontani ; Tiene i capelli lontani dalla fronte;

