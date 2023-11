La definizione e la soluzione di: Lo Stato che ha per capitale Salem. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OREGON

Significato/Curiosita : Lo stato che ha per capitale salem

Di salem comprende una serie di atti giuridici rivolti a persone accusate di stregoneria che si svolse a partire dal 1692 nel villaggio di salem (contea... L'Oregon (AFI: /'regon/; in inglese: /'gn/), sigla OR, è uno Stato federato degli Stati Uniti d'America situato nella regione del Pacifico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

