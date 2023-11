La definizione e la soluzione di: Sono sulle teste dei galli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CRESTE

Significato/Curiosita : Sono sulle teste dei galli

Transalpina) era, secondo la nomenclatura geografica dell'età antica, la terra dei galli, termine che identificava, nel lessico latino, un ampio insieme di popolazioni... Creste è un comune francese di 54 abitanti situato nel dipartimento del Puy-de-Dôme nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono sulle teste dei galli : sono; sulle; teste; galli; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; Ascoli Piceno sulle auto; Chiusini sulle vie; sulle spalle del gaucho; Rovigo sulle targhe; Salerno sulle targhe; Si mette sulle spalle; È dovere del teste prima di deporre; Animale a sette teste che tagliate rinascevano più feroci; Il mostro dalle sette teste ucciso da Ercole; Lo è il dio induista Agni date le sue teste ; Un martello a due teste spesso ligneo; Ercole le tagliò le teste ; galli in giovane età; Caratterizzava Dina galli ; In testa ai galli ; Lo erano tanto i galli quanto i Britanni; Famoso capo dei galli senoni; Il significato di SPQR per i due galli Asterix e Obelix;

