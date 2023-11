La definizione e la soluzione di: Sono serpenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OFIDI

Significato/Curiosita : Sono serpenti

Trattenere la femmina. altri serpenti dotati di questi "speroni" sono i typhlopidae e i leptotyphlopidae, noti comunemente come serpenti verme. un'altra ipotesi... I Serpenti (oppure ofidi) sono indicati comunemente come i rettili squamati appartenenti al sottordine Serpentes (o Ophidia; Linnaeus, 1758). La ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

