La definizione e la soluzione di: Solido geometrico con venti facce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ICOSAEDRO

Livello geometrico è la radice positiva, ovvero il numero irrazionale 1,618.... in matematica, fino al xx secolo, questo valore veniva indicato con la lettera... In geometria l'icosaèdro (dal latino icosahedrum, dal greco eikosi, che significa venti, e edra, che significa base) è un qualsiasi poliedro con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

