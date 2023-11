La definizione e la soluzione di: Lo scrittore Buzzati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DINO

Significato/Curiosita : Lo scrittore buzzati

Disambiguazione – "buzzati" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi buzzati (disambigua). dino buzzati traverso (san pellegrino di belluno... Dino è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo scrittore Buzzati : scrittore; buzzati; Gabriel Marquez scrittore colombiano; Salvalaggio scrittore ; Un Roth scrittore iniziali; Hector lo scrittore di Senza famiglia; Celebre scrittore provenzale; Un Enzo scrittore ; Fronteggia la fortezza del sottotenente Drogo in un romanzo di buzzati ; Il buzzati de Il deserto dei Tartari; Il celebre romanzo che diede fama di scrittore a buzzati ; Un romanzo di Dino buzzati dei Tartari; Del mistero in un antologia di Dino buzzati fra; Mostro marino in un racconto di Dino buzzati ;

Cerca altre Definizioni