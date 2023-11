La definizione e la soluzione di: Scrisse La schiuma dei giorni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VIAN

Scrisse la schiuma dei giorni

Boris Paul Vian, noto anche con lo pseudonimo di Vernon Sullivan (Ville-d'Avray, 10 marzo 1920 – Parigi, 23 giugno 1959), è stato uno scrittore, ...

