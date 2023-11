La definizione e la soluzione di: Scrisse I dolori del giovane Werther. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOETHE

Significato/Curiosita : Scrisse i dolori del giovane werther

Romanzo epistolare i dolori del giovane werther di goethe. massenet iniziò a lavorare su questo progetto fin dal 1880 e lo scrisse poi principalmente... Johann Wolfgang von Goethe (in tedesco , ['johan 'vlfga fn 'gøt]; Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832) è stato uno ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

