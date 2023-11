La definizione e la soluzione di: In quello di bellezza lavorano estetisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SALONE

Significato/Curiosita : In quello di bellezza lavorano estetisti

Critica cinematografica, estetista e commerciante di cosmetici, ebbe tre mariti e un'amante, mentre più volte fu al centro di scandali per le sue disinibite... salone – nell'architettura, ampia sala con funzioni di rappresentanza salone – nel commercio, sinonimo di fiera Salone – Zona di Roma Salone Perosi – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

