Provincia canadese e farina

La farina manitoba è una farina di grano tenero (triticum aestivum) originario della provincia canadese del manitoba. viene definita una farina "forte"... Il Manitoba è una provincia del Canada occidentale, nelle Praterie canadesi, il cui capoluogo è Winnipeg. È confinante a nord con il Nunavut, a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

