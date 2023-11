La definizione e la soluzione di: Principe arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EMIRO

Significato/Curiosita : Principe arabo

Wikinotizie. non aggiungere speculazioni alla voce. il conflitto arabo-israeliano (in arabo , al-ira al-arabiyy al-'israiliyy... Emiro (in arabo , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Principe arabo : principe; arabo; Un principe con la coda e le corna; Il principe shakespeariano dell essere o non essere; Un principe pucciniano; principe sovrano; Può esserlo il principe ; Nobile inferiore al principe e superiore al marchese; Sono scritte in spagnolo e in arabo ; Copricapo arabo a tronco di cono; Mese arabo del digiuno; Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate; Testo sacro arabo ; Il Ciao del mondo arabo ;

