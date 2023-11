La definizione e la soluzione di: Possono essere essenziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Possono essere essenziali

Gli amminoacidi in due categorie: essenziali e non essenziali. gli amminoacidi non essenziali, quindi, possono essere sintetizzati da quasi tutti gli organismi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Possono essere essenziali : possono; essere; essenziali; Se si vuotano si possono piegare; Si possono togliere con la trielina; Ciò che certi palestrati possono avere d acciaio; Si possono cuocere all uccelletto; possono essere di fiori; Si possono formare con essere e un aggettivo; Sul PC può essere a tendina; È l ultimo Paese ad essere entrato nell eurozona; Può essere azionato solo in caso di pericolo; Può essere avanzata; Può essere di cronaca; essere presente: io sono tu; essenziali per l esistenza; Le parti essenziali dei binocoli; Semplificare alle linee essenziali ; Alcuni sono essenziali ; Asciutte essenziali ; Sostegni essenziali ;

Cerca altre Definizioni