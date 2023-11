La definizione e la soluzione di: Pesce di mare che vive su fondali arenosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RATA

Significato/Curiosita : Pesce di mare che vive su fondali arenosi

Inghilterra vive una specie differente, chiamata pecten maximus. in italia si trova tra i 25 e i 200 metri di profondità pressoché in tutti i mari arenosi o sabbiosi... La rata è il pagamento periodico da effettuare per estinguere un debito. La cadenza con cui pagare (mensile, trimestrale ecc.) è stabilita dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

