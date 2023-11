La definizione e la soluzione di: Permette di pagare con carte di credito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : POS

Significato/Curiosita : Permette di pagare con carte di credito

Per pagare un servizio o una merce sia per prelevare denaro. il sistema di funzionamento delle carte di credito è sostanzialmente un processo di autorizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Permette di pagare con carte di credito : permette; pagare; carte; credito; Non permette di parlare; Un grosso aquilone che permette spericolate evoluzioni; permette di inoltrare oggetti con aria compressa; permette di iniziare un discorso; Lo permette il tabulatore; Pezzo di metallo all estremità della cintura che permette di allacciarla; Premuroso invito a pagare ; Invito a pagare ; Lo specialista se le fa pagare ; Al momento di pagare prova un grande dolore; Fa pagare il silenzio; Tassa da pagare ; Scala gioco di carte ; Il gioco a carte scientifico; Un senso nel dar le carte ; Si gioca con 108 carte ; Distinguono le carte ; Libro di carte nautiche; credito bancario; Diffusa carta di credito ; Il credito chiesto in banca; Sono da gioco da parati e di credito ; Gli istituti di credito ; I CCT senza credito ;

Cerca altre Definizioni