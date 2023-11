La definizione e la soluzione di: Opportune per lo scopo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATTE

Significato/Curiosita : Opportune per lo scopo

Passivo, tramite gli scudi whipple per detriti "piccoli". per detriti di dimensioni notevoli, vengono adottate opportune manovre evasive all'occorrenza (essendo... Atte (... – ...; fl. 55–68) è stata una schiava di Nerone che – divenuta liberta – prese, com'era costume, il nome della gens del patrono, la Gens ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

