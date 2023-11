La definizione e la soluzione di: Malvagia come la sorte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RIA

Significato/Curiosita : Malvagia come la sorte

Tutti i caduti in guerra d'animo non malvagio e onorevolmente sepolti. i morti senza tomba, invece - tale fu la sorte di icaro, tarquito, palinuro, mimante... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

